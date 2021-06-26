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أبدى المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موافقة مبدئية بشأن تمديد عقده مع القلعة البيضاء، خلال الفترة الجارية.

وينتهي تعاقد أشرف بن شرقي، مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل، ويرغب مسؤولي القلعة البيضاء، في تمديد التعاقد مع اللاعب، خوفًا من رحيله عن النادي في الموسم المقبل بدون مقابل مالي، مثلما حدث مع التونسي فرجاني ساسي.

وعلمت «المصري اليوم» أن أشرف بن شرقي، أبدى موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الزمالك، ولكنه اشترط أن يكون تجديد العقد لمدة موسمين فقط، كما أنه اشترط وضع بند يسمح له بالإحتراف، حال تلقيه عرضًا مغريًا من أحد الأندية الخارجية.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولي القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، جلسة مع اللاعب المغربي، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الوصول معه لاتفاق بشأن تمديد عقده.