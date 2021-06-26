إقالة علاء عبد العال من تدريب أسوان

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة أحمد سليمان، إقالة علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة، اليوم السبت، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، وفشله في تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات في مسابقة الدوري.

وتلقى نادي أسوان هزيمة ثقيلة أمام وادي دجلة، بأربعة أهداف مقابل هدف،، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة. على استاد أسوان، ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يُعلن مجلس إدارة أسوان، عن خليفة علاء عبدالعال، خلال الساعات القليلة المقبلة، ليقود الفريق في المباريات المتبقة من مسابقة الدوري.

يُذكر أن أسوان يحتل المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب الدوير برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين فقط، عن وادي دجلة صاحب المركز السادس عشر.