الأمم المتحدة تشيد بنادي بيراميدز وتقدر مشاركاته في دعم اللاجئين عالميا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشادت منظمة الأمم المتحدة، بنادي بيراميدز بعد مشاركته مؤخرا في دعم اللاجئين ومساعدة المنظمة العالمية في دعم لاجئي العالم والمساعدة في اندماجهم داخل المجتمعات.

وفقا للاتفاق الذي تم بين منظمة الأمم المتحدة والرئيس التنفيذي للنادي المهندس ممدوح عيد على المشاركة في مبادرة مش مجرد لاجيء والتي تضمنت العديد من التبرعات والأنشطة كان منها أن استضاف نادي بيراميدز لقاء ومباراة لعدد من اللاجئين من سوريا واريتريا واليمن والصومال وأثيوبيا بملعب الدفاع الجوي قبيل سفره إلى المغرب لمواجهة الرجاء بإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في إطار مسئوليته المجتمعية التي يحرص على القيام بها على أكمل وجه،

وشارك نجما نادي بيراميدز أحمد فتحي وعمر جابر في مباراة ودية لكرة القدم مع اللاجئين بملعب النادي، وأبدى المشاركون سعادة بالغة بالتواجد في واحد من أهم الأندية المصرية والأفريقية في الفترة الأخيرة، وقدموا شكرهم للدولة المصرية والشعب المصري كذلك على حسن المعاملة والشعور بالتواجد وسط أهلهم في مصر العظيمة.

وهو ما وجد حفاوة بالغة من الأمم المتحدة حيث يأتي اللقاء والمباراة تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.