أخبار عاجلة

رئيس جامعة جنوب الوادي يقود مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو -
«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية -
رسميا.. عبداللطيف الدوماني مديرا فنيا لطنطا -
3 وديات تجهز الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز -
محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل» -
معتز إينو: مباراة كايزر تشيفز لن تؤثر على الأهلي أمام المقاصة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج -
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

الأمم المتحدة تشيد بنادي بيراميدز وتقدر مشاركاته في دعم اللاجئين عالميا

Print
الأمم المتحدة تشيد بنادي بيراميدز وتقدر مشاركاته في دعم اللاجئين عالميا الأمم المتحدة تشيد بنادي بيراميدز وتقدر مشاركاته في دعم اللاجئين عالميا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشادت منظمة الأمم المتحدة، بنادي بيراميدز بعد مشاركته مؤخرا في دعم اللاجئين ومساعدة المنظمة العالمية في دعم لاجئي العالم والمساعدة في اندماجهم داخل المجتمعات.

وفقا للاتفاق الذي تم بين منظمة الأمم المتحدة والرئيس التنفيذي للنادي المهندس ممدوح عيد على المشاركة في مبادرة مش مجرد لاجيء والتي تضمنت العديد من التبرعات والأنشطة كان منها أن استضاف نادي بيراميدز لقاء ومباراة لعدد من اللاجئين من سوريا واريتريا واليمن والصومال وأثيوبيا بملعب الدفاع الجوي قبيل سفره إلى المغرب لمواجهة الرجاء بإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في إطار مسئوليته المجتمعية التي يحرص على القيام بها على أكمل وجه،
وشارك نجما نادي بيراميدز أحمد فتحي وعمر جابر في مباراة ودية لكرة القدم مع اللاجئين بملعب النادي، وأبدى المشاركون سعادة بالغة بالتواجد في واحد من أهم الأندية المصرية والأفريقية في الفترة الأخيرة، وقدموا شكرهم للدولة المصرية والشعب المصري كذلك على حسن المعاملة والشعور بالتواجد وسط أهلهم في العظيمة.
وهو ما وجد حفاوة بالغة من الأمم المتحدة حيث يأتي اللقاء والمباراة تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة

بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة