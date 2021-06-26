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المقاصة يكشف أخر تطورات أزمة اذاعة مباراة .. ننتظر وصول 12 مليون

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المقاصة يكشف أخر تطورات أزمة اذاعة مباراة الزمالك.. ننتظر وصول 12 مليون المقاصة يكشف أخر تطورات أزمة اذاعة مباراة .. ننتظر وصول 12 مليون

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مازالت أزمة اذاعة مباراة المقاصة والزمالك المقرر لها الاثنين مشتعلة بين مصر المقاصة والذى يرفض اذعة المباراة لحين الحصول على كافة المستحقات المالية المتاخرة.

حيث كشف مصدر مقرب من ادارة النادي ل«المصري اليوم» ان اتحاد الكرة والشركة الراعية تجهالت طلب النادى بالحصول على 12 مليون جنية قيمة المستحقت المالية خصوصا في ظل الأزمة المالية الطاحنة الذي يمر بها النادى وهروب راعى الفريق ورفضة تنفيذ قرار الرعاية.

وقال: متمسكون بقرارنا ولن نذيع مباراة إلا بعد الحصول على المستحقات المالية المتاره من اجل منح اللاعبين جزء من مستحقاتهم المتأخره .

وتابع المصدر: حتى هذه اللحظة لم يتواصل احد مع النادى ونحن متمسكون بقرارنا مهما كلفنا.

المصرى اليوم

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