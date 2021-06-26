البابا تواضروس يزور متحف القوات الجوية (صور)

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زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبرفقته وفد كنسي، متحف القوات الجوية، بمصر الجديدة، اليوم السبت.

وكان في استقباله والوفد المرافق، الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء مجدي دويدار مدير المتحف، وعددٌ من القيادات الحاليين والسابقين، وبعضٌ من المحاربين القدامى.

وتفقد البابا خلال الزيارة أقسام المتحف، ومن بينها قاعة النشأة التاريخية التي تتضمن مجسمًا حائطيًّا لممر الطائرات وعددًا من الطائرات ذات الطُرُز المختلفة وصورًا لقادة القوات الجوية منذ بداية إنشائها ومعلومات عن أدوارهم والأوسمة التي حصلوا عليها.

كما يتضمن المتحف، قاعة بها مجموعة صور نادرة توثق مشاركة القوات الجوية في الحروب المختلفة بدءًا من الحربين العالميتين الأولى والثانية، وشاهد قداسته عرضًا بانوراميًّا لتاريخ القوات الجوية المصرية.

وألقى اللواء نبيل عزت، وهو قدامى المحاربين، كلمةً شكر خلالها قداسة البابا على هذه الزيارة، مشيدًا بالدور العظيم الذي قدمه جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بقاء الوطن.

ومن جهته عبر قداسة البابا في كلمته عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بما رآه أثناء جولته بالمتحف، وشكر مستقبليه على حفاوة الاستقبال، لافتا إلى ثلاثة أبعاد يرى أن المتحف يقدمها لزائريه، وهي البعد الوطني: إذ يبرز المتحف رجال الوطن والشهداء، والبعد التربوي: حيث أن زيارة المتحف تترك أثرًا في نفوس الزائرين، ولا سيما النشء والأطفال. مشيرًا إلى أن المتحف يعطي الطفل فرصة للتحليق بخياله، كما ينطلق الطيار بطيارته، والبعد العلمي: حيث أن تجسيد العلم من خلال المتحف شيء له قيمة هامة.

واختتم البابا الزيارة بتوجيه التحية لكل رجال القوات الجوية، داعيًا الأطفال والشباب لزيارة المتحف.

البابا تواضروس يزور متحف القوات الجوية

البابا تواضروس يزور متحف القوات الجوية