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رئيس جامعة جنوب الوادي يقود مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو
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الأحد 11 يوليو 2021 07:48 مساءً
«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية
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الأحد 11 يوليو 2021 07:48 مساءً
رسميا.. عبداللطيف الدوماني مديرا فنيا لطنطا
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:48 مساءً
3 وديات تجهز الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز
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الأحد 11 يوليو 2021 07:48 مساءً
محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل»
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:48 مساءً
معتز إينو: مباراة كايزر تشيفز لن تؤثر على الأهلي أمام المقاصة
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الأحد 11 يوليو 2021 07:47 مساءً
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي
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الأحد 11 يوليو 2021 07:39 مساءً
وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج
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الأحد 11 يوليو 2021 07:33 مساءً
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية
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الأحد 11 يوليو 2021 07:19 مساءً
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية
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الأحد 11 يوليو 2021 07:18 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
حكم بسجن قاتل فلويد لأكثر من 22 عاما
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 26 يونيو 2021 04:47 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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