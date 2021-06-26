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15 حالة شفاء جديدة.. شمال سيناء تسجل صفر كورونا

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15 حالة شفاء جديدة.. شمال سيناء تسجل صفر كورونا 15 حالة شفاء جديدة.. شمال سيناء تسجل صفر كورونا

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ الأمس باجمالى عدد 527 حالة ايجابية منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة على شفاء 15 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2907 حالة، مع وجود 210 حالة وفاة، و8 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و40 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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