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وزيرة التضامن تفتتح مجمع الطفولة بالنادي الاجتماعي بمطروح

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وزيرة التضامن تفتتح مجمع الطفولة بالنادي الاجتماعي بمطروح وزيرة التضامن تفتتح مجمع الطفولة بالنادي الاجتماعي بمطروح

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افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مجمع الطفولة بالنادي الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء عمليات تطوير المبني وإحلال وتجديد الأجهزة والأثاثات ،حيث يقام المجمع على مساحة ١٠٦٦ مترًا مربعًا، ويضم حضانة ومكتبة وحديقة للطفل.

وتفقدت القباج أروقة المجمع، وكذلك معرض منتجات سيوة داخل النادي الاجتماعي، والذي يعرض فيه منتجات تجهيز العرائس، بالإضافة إلى منتجات أهل سيوة من زيت زيتون وأعشاب، كما حرصت على لقاء العارضين والحديث معهم والتقاط الصور التذكارية وارتداء ملابس سيوية.

وشاهدت القباج فيلمًا تسجيليًا عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح مجمع الطفولة بمحافظة مطروح يعكس اهتمام رئيس الجمهورية بمرحلة الطفولة المبكرة باعتبارهم اللبنة الأولي لبناء الإنسان.

وأضافت القباج أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح أكثر من ٧ آلاف حضانة على مستوي الجمهورية، وستشمل كل الجوانب التنموية للطفل المصري، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة على بناء الإنسان المصري.

و تتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد، والذي تم تطويره ورفع كفاءته ،و يقام على مساحة ١٨٠٠ متر مربع، ويضم ١١ غرفة، بالإضافة إلى قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسي ووظيفي،وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.

وتختتم القباج زيارتها لمحافظة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام «بنين» بالكيلو «٧»، والتي تم إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعي، بمطروح، حيث تم تطوير الدار وتأثيثها، وملحق بها ١٧ طفلا تتراوح أعمارهم من ١٦ إلى ١٧ عامًا، باستثناء طفل وحيد يبلغ عمره ٦ سنوات.

المصرى اليوم

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