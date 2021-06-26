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رئيس ‏جامعة طنطا يحيل واقعة «طالبة الفستان» إلى النيابة العامة

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رئيس ‏جامعة طنطا يحيل واقعة «طالبة الفستان» إلى النيابة العامة رئيس ‏جامعة طنطا يحيل واقعة «طالبة الفستان» إلى النيابة العامة

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قرر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، إحالة واقعة فتاة الفستان إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها.

وأصدرت الجامعة بيانا رسميا جاء فيه: «بعد ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام لشكوى الطالبة حبيبة زهران بالفرقة الثانية في كلية الآداب بجامعة طنطا وما أثارته مما تعرضت له من بعض مراقبى لجان الامتحان يوم الثلاثاء الماضي بعد انتهاء مدة الامتحان قرر الأستاذ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها».

وأضاف البيان: «تهيب الجامعة بالجميع عدم التطرق للموضوع لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق واستبيان الحقائق كاملة».

المصرى اليوم

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