الشرقية : الإطاحة بـ 4 يسلبون الأشخاص تحت تهديد السلاح
وزير الداخلية : السعودية تتعامل مع ظاهرة المخدرات بكل حزم
أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع ظاهرة المخدرات بكل حزم، مبينا في تغريدة له...
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت من يوم الأربعاء 26 / 2 / 1439 هـ الموافق 15 / 11 / 2017 م حتى نهاية يوم الخميس 14 / 11 / 1442هـ الموافق 24...
سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجة حرارة لهذا اليوم السبت، بواقع 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة 25 درجة كأقل درجات الحرارة...
دشنت الأمم المتحدة قبل 34 عاما يوما دوليا لمكافحة تعاطي المخدرات والإتجار غير المشروع بها، بهدف التعاون من أجل كوكب خال من...
تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إعداد 3 لوائح مواصفات فنية قطاعية، وذلك ضمن خطتها في إعداد وإصدار اللوائح الفنية...
تواصل قوات الدفاع المدني، لليوم الثالث على التوالي، إطفاء حريق تمنية الذي وصل، مساء أمس، إلى متنزه الجرة، وامتد صباح اليوم إلى...