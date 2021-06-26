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الشرقية : الإطاحة بـ 4 يسلبون الأشخاص تحت تهديد السلاح

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وزير الداخلية : تتعامل مع ظاهرة المخدرات بكل حزم

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع ظاهرة المخدرات بكل حزم، مبينا في تغريدة له...

f4c27ed323.jpg الرياض : الوطن
9fd5359f2a.jpg16 ذو القعدة 1442 هـ

ضبط 5.6 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت من يوم الأربعاء 26 / 2 / 1439 هـ الموافق 15 / 11 / 2017 م حتى نهاية يوم الخميس 14 / 11 / 1442هـ الموافق 24...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

مكة والمدينة تسجلان أعلى درجات الحرارة

سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجة حرارة لهذا اليوم السبت، بواقع 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة 25 درجة كأقل درجات الحرارة...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

أزمة كورونا تضاعف أعداد المدمنين واليقظة السعودية تحبط ابتكارات تهريب المخدرات

دشنت الأمم المتحدة قبل 34 عاما يوما دوليا لمكافحة تعاطي المخدرات والإتجار غير المشروع بها، بهدف التعاون من أجل كوكب خال من...

icon-byline.pngأبها: بتول عسيري
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ
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فرق عمل مشتركة لإعداد 3 مواصفات قطاعية جديدة

تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إعداد 3 لوائح مواصفات فنية قطاعية، وذلك ضمن خطتها في إعداد وإصدار اللوائح الفنية...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png15 ذو القعدة 1442 هـ

حريق تمنية يمتد إلى شرق الجرة قرب المناطق السكنية

تواصل قوات الدفاع المدني، لليوم الثالث على التوالي، إطفاء حريق تمنية الذي وصل، مساء أمس، إلى متنزه الجرة، وامتد صباح اليوم إلى...

icon-byline.pngأبها: غلا أبو شرارة
icon-clock.png15 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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