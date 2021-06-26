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"هيئة الاتصالات" تتحقق من مستوى أداء الشبكات في المناطق السياحية

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"هيئة الاتصالات" تتحقق من مستوى أداء الشبكات في المناطق السياحية "هيئة الاتصالات" تتحقق من مستوى أداء الشبكات في المناطق السياحية
بالتزامن مع انطلاق موسم صيف 2021

نفّذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جولات ميدانية شملت العديد من المواقع السياحية ونقاط البيع وفروع شركات الاتصالات، بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية في محافظة الطائف ومناطق: (الباحة، وعسير، وجازان)، التي تشهد إقبالًا من السائحين المواطنين والمقيمين، تزايدت معه نسبة الطلب على خدمات الاتصالات في تلك المناطق؛ وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم صيف السعودية 2021.

وكشفت الهيئة عن قيامها بإجراء العديد من المسوحات الفنية في المواقع السياحية؛ لقياس جودة التغطية والتحقق من سلامة الترددات، ووجهت الهيئةُ مقدمي خدمات الاتصالات برفع مستوى جاهزية الخدمات في تلك المناطق؛ لاستيعاب الطلب المتزايد للبيانات خلال هذه المدة، كما قامت بتشكيل فِرَق فنية لإعداد تقارير يومية عن أداء الشبكات في المناطق السياحية.

تأتي الجولات في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تحسين جودة خدمات الاتصالات وتحسين تجربة المستخدمين، ودعم جهود الجهات الحكومية في تشجيع السياحة الداخلية، وتوفير الخدمات كافة في مختلف المواقع السياحية والترفيهية بجودة عالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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