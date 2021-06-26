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بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بحجة وصعدة خلال أسبوع

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بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بحجة وصعدة خلال أسبوع

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال المدة من 10 حتى 16 يونيو2021، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة اليمنية.
وجرى ضخ 232,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 808,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 82 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها في محافظة حجة.
كما جرى في محافظة صعدة ضخ 100,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 20,000 فرد.

بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بحجة وصعدة خلال أسبوع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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