أخبار عاجلة

محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل» -
معتز إينو: مباراة كايزر تشيفز لن تؤثر على الأهلي أمام المقاصة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج -
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" تؤكد أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح

Print
"الصحة" تؤكد أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح "الصحة" تؤكد أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح
قالت: اللقاحات آمنة وفعّالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة

أكدت الصحة أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون بمشيئة الله من خلال أخذ اللقاح، مبينةً أن لقاحات كورونا كوفيد 19 آمنة وفعّالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة .

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1301) حالة مؤكدة وتعافي (1376) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11239) حالة منها (1450) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (482003) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (463004) حالات .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(17) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7760) حال، يرحمهم الله جميعاً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع

خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع

الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي

الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي

"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية

"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية