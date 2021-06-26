أخبار عاجلة

محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل» -
معتز إينو: مباراة كايزر تشيفز لن تؤثر على الأهلي أمام المقاصة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج -
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الجيزة يضبط سيارة نظافة بدون غطاء ويوقف مدير الجراج ( صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إيقاف مدير جراج النظافة بالمريوطية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إعتبارا من أمس حتي إنتهاء التحقيقات وذلك لإهماله في صيانة إحدي السيارات وظهورها بمظهر سئ بالإضافة إلى مجازاة السائق المسؤول عن السيارة بخصم نصف الحافز له .

وجاء قرار المحافظ عقب الجولة التي قام بها أمس بمنطقة محطة مناولة القمامة بالمريوطية للوقوف على الحالة العامة بها وإنتظام تردد السيارات لمحطة المناولة وفقاً لدوريات العمل المحددة وللتأكد من إلتزام سيارات النظافة بإجراءات السلامه والنظافة العامه أثناء التنقل من تغطية لحمولات وغيرها من الإجراءات لضمان عدم تناثر المخلفات أثناء السير بالشوارع وعدم إحداث تلوث بالبيئة .

حيث ضبط المحافظ سيارة نظافة تابعة لهيئة النظافة تقوم بنقل المخلفات دون وضع غطاء أعلى القمامة إلى جانب مظهرها العام غيراللائق وتهالك لوحاتها المعدنية .

كما شدد المحافظ على هيئة النظافة بأهمية التنبيه على سائقي سيارات تجميع القمامة بالالتزام بوضع غطاء أعلى السيارة وغلقها بإحكام، وحال ضبط أي سيارة دون غطاء يحال السائق للتحقيق ومجازاته مع مضاعفة الجزاء في حالة التكرار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة جنوب الوادي يقود مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

رئيس جامعة جنوب الوادي يقود مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

رسميا.. عبداللطيف الدوماني مديرا فنيا لطنطا

رسميا.. عبداللطيف الدوماني مديرا فنيا لطنطا

3 وديات تجهز الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

3 وديات تجهز الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز