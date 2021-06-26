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قال ياسر سيد ، المحامي بالنقض، إن الموقف القانوني بشأن المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم في «الإتجار بالبشر» مختلف رغم اتهامهن بذات القضية.

وأوضح المحامي بالنقض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم السبت، أن المحكمة أصدرت حكمها ضد مودة الأدهم حضوريا فيما كان الحكم غيابي ضد حنين حسام لذلك فإن الموقف القانوني مختلف فيما بينهما.

وكانت محكمة الجنايات قضت، الأحد الماضي، بمعاقبة فتاتي التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم، بالسجن المشدد 10 سنوات للأولى و6 سنوات مشدد للثانية و3 آخرين وتغريمهم 200 ألف جنيه لإدانتهم في قضية الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن حنين حسام لها الحق في إعادة إجراءات محاكمتها وفقا للقانون بسبب الحكم عليها غيابيا، مضيفا أنه سيتم إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام أثناء حبسها بسبب القبض عليها.

وألقت أجهزة الأمن القبض على حنين حسام «فتاة التيك توك»، بعد ساعات من ظهورها في فيديو جديد على قناة تيك توك، الثلاثاء الماضي بمنطقة شبرا بمحافظة القليوبية.