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ضبط مالك مطحن يقوم بتجميع القمح لإنتاج الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون في القليوبية

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ضبط مالك مطحن يقوم بتجميع القمح لإنتاج الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون في القليوبية ضبط مالك مطحن يقوم بتجميع القمح لإنتاج الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون في القليوبية

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القت مباحث في القليوبية القبض على مالك مطحن لانتاج الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% بتهمة حيازة كميات كبيرة من الاقماح بلغت نحو 108،83طن زيادة عن الرصيد الدفترى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية الامن يفيد قيام حملة تموينية بناءا على معلومات مسبقة اسفرت عن ضبط مالك مطحن لإنتاج الدقيق البلدى إستخراج 82% لحيازته 108،83طن أقماح زيادة عن الرصيد الدفترى قام المذكور بتجميعها بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة

المصرى اليوم

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