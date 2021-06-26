تجديد حبس علاء حسانين نائب الجن والعفاريت وآخرين 15 يومًا لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس علاء حسانين البرلمانى السابق و16 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب وحيازة آثار بـ مصر القديمة عبر الفيديو كونفرانس .

كشفت التحقيقات والتحريات قيام المتهم علاء حسانين بتزعم تشكيل عصابى للبحث عن الآثار والتنقيب عنها بمنطقة مصر القديمة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم وباقى التشكيل العصابى قاموا بالتنقيب داخل بعض المنازل وطلبت النيابة العامة انتداب لجنة فنية من وزارة الآثار لفحص القطع الأثرية المضبوطة بحوزة المتهمين والمناطق التي تم التنقيب بها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين وبحوزتهم القطع الأثرية المضبوطة وتبين أن الآثار المضبوطات بحوزة المتهمين عبارة عن تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزارية 1 تمثال أوشارتي من المرمر 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية 36 تمثالا مختلفة الأطوال 4 تماثيل أوشارتي نصف .

وعثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني،1 بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي ،عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية و2 تمثال من البرونز أحدها مفصول الرأس و1 تمثال خشبي طوله 10سم، 1 تمثال حجري مقسم جزءين يعود للعصر اليوناني.

وعثر أيضا على إبريق أخضر من الفيانس 1 إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز 6 قطع من الدرائق وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ و3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار 6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم،1 غطاء إناء حجري وقاعدة غطاء حجري ومائدة قرابين حجرية، 2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وآخر على شكل أوزتين، 4 فازات مختلفة الأحجام، 24 نموذجا لأوانٍ مختلفة الأشكال والأحجام، 3 أوانٍ صغيرة من المرمر .