المحاضرة الأخيرة.. موسيماني يطالب لاعبي الأهلي بالضغط على الترجي

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طالب موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي تسنح للفريق أمام مرمى المنافس والضغط على الفريق التونسي حتى يتمكن الفريق الأحمر من حسم اللقاء مبكرا حتى لا يسمح للمنافس في استغلال الفرص من أجل تعويض الخسارة في مواجهة الذهاب.

وشدد موسيماني على اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة على ضرورة التسديد من خارج منطقة الجزاء لاختراق الحصن الدفاعي الذي يعتمد عليه لاعبو الترجي، فضلا عن استغلال اختراق ظهيري الجنب من أجل الضغط على المنافس.

وفي المقابل، شهد معسكر الترجي التونسي حالة من التأهب قبل ساعات من مواجهة اللقاء، وحرص معين الشعباني، المدير الفني، على عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها برد الاعتبار واستغلال الفرص التي تتاح لهم في المباراة.

واعتبر شعباني خلال جلسته مع اللاعبين أن الفوز والتأهل للمباراة النهائية هو السبيل الوحيد للفريق التونسي حتى يصالح جماهيرهم بعد الخسارة من الأحمر في لقاء الذهاب.