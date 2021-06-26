أخبار عاجلة

محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل» -
معتز إينو: مباراة كايزر تشيفز لن تؤثر على الأهلي أمام المقاصة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج -
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

نادى بنها الرياضي يكرم لاعبي السلة المتفوقين في الشهادة الإعدادية

Print
نادى بنها الرياضي يكرم لاعبي السلة المتفوقين في الشهادة الإعدادية نادى بنها الرياضي يكرم لاعبي السلة المتفوقين في الشهادة الإعدادية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نظم مجلس إدارة نادي بنها الرياضي احتفالية لتكريم لاعبي أكاديمية كرة السلة المتفوقين في الشهادة الإعدادية لعام 2021

وهنأ المحاسب أحمد برهومة رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، الطلاب من فريق أكاديمية كرة السلة بالنادي المتفوقين في الشهادة الإعدادية، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح.

ووجه الشكر لفريق الأكاديمية من المدربين واللاعبين وطالبهم ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمنظومة التعليمية والرياضية في .

شهد الاحتفالية التي أقيمت على ملعب كرة السلة سعيد البنهاوي المدير التنفيذي للنادي وعضوي مجلس الإدارة رضوى الشافعي والمهندسة إيمان المرسى.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة

بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة