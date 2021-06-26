نادى بنها الرياضي يكرم لاعبي السلة المتفوقين في الشهادة الإعدادية

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نظم مجلس إدارة نادي بنها الرياضي احتفالية لتكريم لاعبي أكاديمية كرة السلة المتفوقين في الشهادة الإعدادية لعام 2021

وهنأ المحاسب أحمد برهومة رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، الطلاب من فريق أكاديمية كرة السلة بالنادي المتفوقين في الشهادة الإعدادية، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح.

ووجه الشكر لفريق الأكاديمية من المدربين واللاعبين وطالبهم ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمنظومة التعليمية والرياضية في مصر.

شهد الاحتفالية التي أقيمت على ملعب كرة السلة سعيد البنهاوي المدير التنفيذي للنادي وعضوي مجلس الإدارة رضوى الشافعي والمهندسة إيمان المرسى.