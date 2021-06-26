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المصري يتخذ عقوبات قاسية على لاعبيه عقب الخسارة من الإنتاج الحربي

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المصري يتخذ عقوبات قاسية على لاعبيه عقب الخسارة من الإنتاج الحربي المصري يتخذ عقوبات قاسية على لاعبيه عقب الخسارة من الإنتاج الحربي

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أشعلت الهزيمة التي تلقاها الفريق الكروى الاول بنادى المصري البورسعيدي الغضب داخل أروقة النادي حيث قرر مجلس لادارة برئاسة سمير حلبية، تجميد مستحقات لاعبي فريق الكرة لأجل غير مسمى.

وجاء قرار إدارة المصري عقب خسارة الفريق من الإنتاج الحربي 2/3 ضمن حسابات الأسبوع الـ27 من بطولة الدورى الممتاز .

وهدد مجلس الإدارة بمضاعفة العقوبات واستبعاد المتخاذلين في حالة استمرار النتائج السلبيه المباريات المقبلة .

وكشف مصدر مقرب أن هناك اتجاها قويا داخل النادى لاستبعاد بعض اللاعبين بعد استمرار تواضع مستواهم رغم منحهم لفرصة كاملة .

وسبق أن قامت إدارة المصري بإيقاف مستحقات اللاعبين عقب الإقصاء من بطولة كأس على يد فريق أسوان بركلات الترجيح حيث انتهى اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2) ضمن منافسات دور الثمانية.

ويحتل فريق المصري المركز الثاني برصيد 43 نقطة بعد خوض 27 مباراة في البطولة المحلية.

المصرى اليوم

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