تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل»
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:48 مساءً
معتز إينو: مباراة كايزر تشيفز لن تؤثر على الأهلي أمام المقاصة
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:47 مساءً
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:39 مساءً
وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:33 مساءً
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:19 مساءً
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:18 مساءً
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:18 مساءً
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:18 مساءً
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:18 مساءً
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:10 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
فيديو اليوم السابع
هنا شيحة من مهرجان أسوان: انتهيت من تصوير فيلم "النهاردة يوم جميل" وطرحه قريبًا
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 26 يونيو 2021 03:18 مساءً
108
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
الإجابات النموذجية لامتحان اللغة العربية..لو عايز تتأكد من إجابتك ابعتلنا وهنجاوبك لايف
فيديو اليوم السابع
الأحد 11 يوليو 2021 04:56 مساءً
أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الألماني الجزء الأول
فيديو اليوم السابع
الأحد 11 يوليو 2021 04:40 مساءً
طلاب الثانوية العامة ببنى سويف امتحان اللغة العربية متوسط والوقت مناسب
فيديو اليوم السابع
الأحد 11 يوليو 2021 04:10 مساءً
طلاب أسيوط يشتكون من صعوبة مادة اللغة العربية
فيديو اليوم السابع
الأحد 11 يوليو 2021 03:55 مساءً
التالى
من تعرضها للحرق وهي طفلة إلى تصميم أزياء السجاد الأحمر
Tweets by @3yonNews