تنفيذ 6 محطات لتحلية المياه و14 بئرًا بشمال سيناء

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قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء بتنفيذ عدد 6 محطات لتحلية مياه الشرب و14 بئرًا بشمال ووسط سيناء، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية.

وقال المهندس سعيد بده، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب، أنه تم تنفيذ عدد 5 محطات تحلية مياه الآبار بطاقة تتراوح بين 200 و 500 متر مكعب يومي بمراكز بئر العبد والحسنة ونخل، بإجمالي طاقة 1350 متر مكعب يومي، شاملة التخلص الآمن من مياه المعالجة باستغلالها فى زراعة أشجار الزيتون.

أشار إلي تنفيذ محطة لتحلية مياه البحر بالعريش بطاقة 5000 متر مكعب يومي وخطوط ناقلة للمياه المحلاة لتغذية منطقتي الريسة وكرم أبو نجيلة بمدينة العريش بمياه الشرب.

لفت إلي تطوير ورفع كفاءة محطة تحلية مدينة الحسنة لتصل إلى 1200 متر مكعب يومي، بجانب تنفيذ 5 آبار مياه عميقة بأعماق من 850 متر إلى 1500 متر تحت سطح الأرض للتغذية بالمياه الخام لمحطات التحلية الجديدة المنشأة ضمن المشروع ، وتنفيذ 9 آبار مياه عميق بأعماق من 850 متر إلى 1200 متر لضمان استمرارية التغذية بالمياه الخام لعدد 6 محطات تحلية قائمة بمراكز الحسنة ونخل بوسط سيناء.