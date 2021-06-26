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تعليم المنوفية: اجتماع تنسيقي لمناقشة انطلاق دورات تدريبية لإعداد معلم رقمي معتمد

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تعليم المنوفية: اجتماع تنسيقي لمناقشة انطلاق دورات تدريبية لإعداد معلم رقمي معتمد تعليم المنوفية: اجتماع تنسيقي لمناقشة انطلاق دورات تدريبية لإعداد معلم رقمي معتمد

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عقدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية اجتماع تنسيقي مع مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة التابع لجامعة المنوفية بهدف مناقشة مقترحات الإعداد لحزمة برامج تدريبية لإعداد معلم رقمي حاصل على شهادة تدريبية معتمدة من جامعة المنوفية.

وصرح أحمد سويد مدير المديرية أن الاجتماع تطرق لمناقشة التخطيط لإعداد دورات تدريبية للشهادة المعادلة لطلبة الدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها في المواد التي تساعدهم في حياتهم العلمية حال استكمالهم الدراسة بالجامعة بأسعار لا تقبل المنافسة من القطاع الخاص كما تطرق الاجتماع إلى التخطيط للتعاون المشترك بين إدارة التدريب التابعة للمديرية و مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة.

المصرى اليوم

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