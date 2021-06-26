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«مياه الأقصر» تنهى المرحلة الأولى من مشروع دعم الحلول المتكاملة

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«مياه الأقصر» تنهى المرحلة الأولى من مشروع دعم الحلول المتكاملة «مياه الأقصر» تنهى المرحلة الأولى من مشروع دعم الحلول المتكاملة

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استقبل اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر كلا من مسئولى مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه أحمد القصير مدير المكتب الرئيسي تتراتك بواشنطن، وجون هندرسون مدير المشروع بمصر، ومحمد على صبرى نائب المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

وضم اللقاء مسئولى شركة مياه الأقصر من رؤساء القطاعات والإدارات، بهدف مراجعة ما تم تحقيقه من تنفيذ لمحاور المشروع الأربعة( إدارة الأصول- كفاءة التشغيل- جودة الخدمة- واستعادة التكلفة ) وأثره على أداء الشركة وكوادر الشباب نظريا وعمليا، حيث تم تقديم عروض من كلا الطرفين لتوضيح النتائج وما أسفرت عليه الجهود السابقة فى شركة الأقصر من سبتمبر ٢٠١٩ من دعم فنى مؤسسى للشباب وهم العدد الأكبر بالشركة، إلى جانب رصد النتائج الحالية.

وأوضح الاستشاريين الخطوات القادمة لإستكمال البرامج وعرض الأعمال الفنية التى تمت بمحطات مياه الشرب إستعداداً للحصول على شهادة الجودة الأيزو ١٧٠٢٥ بعدد خمسة معامل تحاليل شملت معمل للصرف الصحى .

وأكد رئيس مياه الأقصر، على أهمية ودور المشروع فى تحديث قاعدة بيانات العملاء وما يترتب على هذا من كسب ثقة العملاء فى صحة ودقة الفواتير التى تصلهم وعرض موقف التحليل الاقتصادى للمنشأه وايضا دور مؤشرات الأداء لقياس النتائج ومقارنتها بنماذج قياس الأداء .

وأعرب الحضور على مدى الإستجابة والتعاون لتجهيز كوادر من الشباب المتميزين علميا وعمليا كناتج مؤثر للدعم الفنى . كما أوضح المهندس محمد صبرى بأنه بصدد الانتهاء من هذه المرحلة وانه يجرى حصر إحتياجات شركة الأقصر للمرحلة القادمة التى ستبدأ فى سبتمبر ٢٠٢١.

المصرى اليوم

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