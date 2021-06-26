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ضبط تاجر مخدرات فى الجيزة بحوزته كمية من الحشيش

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ضبط تاجر مخدرات فى الجيزة بحوزته كمية من الحشيش ضبط تاجر مخدرات فى الجيزة بحوزته كمية من الحشيش

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام من ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بمنطقة بولاق الدكرور لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم اعداد مأمورية ألقى القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش مبلغ مالى هاتف محمول وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

المصرى اليوم

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