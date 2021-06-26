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الداخلية تكشف تفاصيل مقتل عاطل بالدقهلية

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الداخلية تكشف تفاصيل مقتل عاطل بالدقهلية الداخلية تكشف تفاصيل مقتل عاطل بالدقهلية

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالدقهلية مصاب بطلق نارى تبين أن وراء إرتكاب الجريمة شخصين بسبب الخلافات المالية وكان مركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية تلقى من أحد المستشفيات إشارة باستقباله أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز مُصاب برش خرطوش بالصدر وتوفـى عقب وصوله للمستشفى، واتهام والده لشخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بذات الدائرة لقيام أحدهما بإطلاق عيار نارى من فرد محلى فأحدث إصابة نجله التي أودت بحياته لوجود خلافات مالية بينهم.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة أحد المشكو فـى حقهما وعامل له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وأضاف أحدهما أنه قام بإطلاق عيار نارى من فرد محلى تجاه المجنى عليه بالاشتراك مع الثانى لوجود خلافات مالية بينه وبين المتوفـى، وذلك حال استقلالهما مركبة توك توك قيادة سائق مقيم بدائرة المركز والذى تم ضبطه ومركبة التوك توك المستخدمة في الواقعة، بمواجهته أيد ذلك ونفى علمه بنيتهما ارتكاب الواقعة، كما تم بإرشاد أحدهما ضبط السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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