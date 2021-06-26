«أمين المحامين العرب» يطالب الفصائل الفلسطينية بإنهاء حالة الانقسام

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طالب المكاوي بن عيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، بعودة سوريا لجامعة الدول العربية، مؤكدا أن الاتحاد متضامن بشك كامل مع سوريا العربية المناضلة، التي تدافع عن عروبتها قولا وفعلا، جاء ذلك في كلمة المكاوي خلال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي يعقد بالعاصمة السورية دمشق تحت شعار «التضامن مع سوريا في مواجهة العدوان والحصار الجائر»، و«لا للمبادرات.. نعم لعودة كامل الأراضي الفلسطينية»، والذي يناقش على مدى يومين آليات عمل الاتحاد وتطويرها، والتنسيق والتعاون بين النقابات العربية، ودور الاتحاد في الدفاع عن القضايا القومية، وخطة العمل المستقبلية والقضايا السياسية والتنظيمية.

وأكد «المكاوي»، أن الإنجازات السورية التاريخية لقضايا العروبة والاستقلال الوطني، مضيفا: «سوريا في القلب، والعقل، والوجدان، وباقية على العهد الوطني والقومي، وكانت بقيادة الرئيس بشار الأسد، حافظة لكل عهد وملتزمة بكل وعد، وقدمت بقيادته للقضايا العربية عامة، وللقضية الفلسطينية خاصة، كل الدعم السياسي والإنساني والاقتصادي واحتضنت ومازالت أبناء الشعب العربي الفلسطيني».

وأضاف: «ناضلت سوريا ضد الإرهاب الدولي، المدعوم من الدول المارقة على الشرعية الدولية، والمدعومة من الإمبريالية، والصهيونية، وجيء بالعصابات المسلحة من كل بقاع الدنيا لتنال من الأراضي السورية، فكان الجيش العربي السوري بالمرصاد، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية عبرت عن تمسك السوريين بوطنهم، وقائدهم، ومسيرتهم الوطنية وديمقراطيتهم، مقدما التحية من خلال أعضاء الاتحاد للرئيس بشار الاسد، معلنا الوقوف والسير معه مع أحرار العالم حتى تحقيق النصر الكامل للأمة العربية».

وأدان أمين عام الاتحاد، العدوان التركي على الأراضي السورية، مطالبا بأن يخضع هذا العدوان للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مطالب بإنهاء حالة الاقتسام بفلسطين، وأن تتوحد الفصائل الفلسطينية، وتنتصر لشعبها بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لينتصر لقضيته العادلة ويحرر كامل أراضيه المحتلة.