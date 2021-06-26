انسكب عليهما ماء مغلي.. إصابة طفلين بـ«حروق سلقية» بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب اليوم طفلان بحروق سلقية إثر انسكاب ماء مغلى عليهما في حادثين منفصلين بمركزى جرجا وسوهاج بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه تبلغ لمركز شرطة جرجا من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول الطفل أحمد. ع. ع «عامين» ويقيم بدائرة المركز مصاباً بحروق سلقيه من الدرجه الثانية والثالثه متفرقة بالجسم بنسبه 45 %، وبسؤال والدته آيات. أ. ع «24 سنة- ربة منزل»، قررت أنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل إنسكب عليه إناء به ماء ساخن مما أدي لحدوث إصابته، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.. وفى مركز شرطة سوهاج، تبلغ من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول الطفل مروان. م. ع «3 سنوات» ويقيم بدائرة المركز مصاباً بحروق سلقيه من الدرجه الثانية العميقة متفرقة بالجسم بنسبه 15 %، وبسؤال والدته سهام. ح. ع «34 سنة- ربة منزل»، قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل إنسكب عليه إناء به ماء مغلى مما أدي لحدوث إصابته، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتحرر بالواقعتين المحضرين اللازمين، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.