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سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية
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الأحد 11 يوليو 2021 07:19 مساءً
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية
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الأحد 11 يوليو 2021 07:18 مساءً
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها
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الأحد 11 يوليو 2021 07:18 مساءً
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل
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الأحد 11 يوليو 2021 07:18 مساءً
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا
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الأحد 11 يوليو 2021 07:18 مساءً
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع
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الأحد 11 يوليو 2021 07:10 مساءً
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي
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الأحد 11 يوليو 2021 07:10 مساءً
بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة
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الأحد 11 يوليو 2021 07:04 مساءً
رئيس البناء الوطني الجزائري يؤكد أحقية شباب ورقلة في التظاهر السلمي ويتهم«العصابة»
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الأحد 11 يوليو 2021 07:04 مساءً
السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا
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الأحد 11 يوليو 2021 07:04 مساءً
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طالبان تسيطر على رتل عسكري يضم أسلحة أمريكية دون إطلاق رصاصة واحدة
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cnn arabic
السبت 26 يونيو 2021 02:04 مساءً
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