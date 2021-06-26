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الصحة الفلسطينية : وفاتان و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصحة الفلسطينية : وفاتان و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصحة الفلسطينية : وفاتان و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 98,1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية أنه تم تسجيل حالتي وفاة و 119 إصابة جديدة بالفيروس.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 7 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 481,915 بينهم 340,301 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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