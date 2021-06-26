المتهم بهاء كشك بـ«تمويل الإرهاب»: هربت من السجن مع متهمين آخرين في 2011

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قال المتهم بهاء كشك أمام الدائرة الخامسة إرهاب التي تنظر محاكمته برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إنه ألقى القبض عليه في عام 2009، وكانت هذه المرة الأولى لحبسه، وخلال أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، تمكن من الهروب بعد اقتحام السجون وهرب مع متهمين آخرين لا يعرف عنهم شيئا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، واثبت المحكمة حضور المتهمين، وقدمت النيابة تقريرا طبيا خاصا بالمتهم بهاء كشك صادر من الطب الشرعى وأرفقته المحكمة بملف القضية .

كان الإرهابى بهاء كشك، أحد أعضاء تنظيم هشام العشماوي ألقى القبض عليه بعد هروبه وتم ترحيله من ليبيا.

كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تهم تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.