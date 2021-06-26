أخبار عاجلة

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة -
رئيس البناء الوطني الجزائري يؤكد أحقية شباب ورقلة في التظاهر السلمي ويتهم«العصابة» -
السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

المتهم بهاء كشك بـ«تمويل الإرهاب»: هربت من السجن مع متهمين آخرين في 2011

Print
المتهم بهاء كشك بـ«تمويل الإرهاب»: هربت من السجن مع متهمين آخرين في 2011 المتهم بهاء كشك بـ«تمويل الإرهاب»: هربت من السجن مع متهمين آخرين في 2011

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتهم بهاء كشك أمام الدائرة الخامسة إرهاب التي تنظر محاكمته برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إنه ألقى القبض عليه في عام 2009، وكانت هذه المرة الأولى لحبسه، وخلال أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، تمكن من الهروب بعد اقتحام السجون وهرب مع متهمين آخرين لا يعرف عنهم شيئا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، واثبت المحكمة حضور المتهمين، وقدمت النيابة تقريرا طبيا خاصا بالمتهم بهاء كشك صادر من الطب الشرعى وأرفقته المحكمة بملف القضية .

كان الإرهابى بهاء كشك، أحد أعضاء تنظيم هشام العشماوي ألقى القبض عليه بعد هروبه وتم ترحيله من ليبيا.

كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تهم تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج

وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها

بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها