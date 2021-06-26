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أصوات إيقاعات «الدرامز» تشعل مسرح ساقية الصاوى مع فريق «دراميرز تيم»

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أصوات إيقاعات «الدرامز» تشعل مسرح ساقية الصاوى مع فريق «دراميرز تيم» أصوات إيقاعات «الدرامز» تشعل مسرح ساقية الصاوى مع فريق «دراميرز تيم»

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استضاف مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى حفل موسيقى فريد من نوعه لفريق «دراميرز تيم»، بحضور أعداد كبيرة من محبي الفريق الذي يلعب أعضاؤه من مختلف الأعمار الدرامز فقط ليشكلوا جميعًا مجموعة متناسقة تقدم مقاطع موسيقية بشكل مميز جدًا.

قدّم الفريق الذي تجاوز عدد أعضاؤه على المسرح 40 عازف أطفال وكبار مجموعة متنوعة من المقطوعات تنوعت ما بين الشرقية والغربية ومها «عمرى ابتدا، 100 سنة سينما، أمى، رايحة جاية، قادرين نعملها» ومن المقطوعات الغربية «We will rock you، Despacito، Believer, How long, Up town funk».

تأسس الفريق في أكتوبر 2018 وتكون من عدد كبير من عازفى الدرامز من الأطفال والشباب من الرجال والنساء تتراوح أعمارهم من 4 سنوات وحتى 40 سنة. قدّم الفريق مجموعة كبيرة من الحفلات الحية في عدد كبير من الأماكن والمراكز الثقافية في القاهرة. كما قدم حفلات موسيقية في عدة مناسبات مثل احتفالات الكريسماس بالإضافة للحفلات الخيرية. يقود الفريق الدكتور ألفريد بركات.

المصرى اليوم

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