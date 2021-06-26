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اتُهمت الفنانة هبة مجدي بغياب مصداقيتها، بعدما شاركت في أحد إعلانات منتجات الشعر، إذ وجد المتابعين كثافة خصلاتها في الإعلان ليست حقيقية ما اعتبره هؤلاء خداع للمشاهدين والذي يأثر سلبًا بطبيعة الحال على المنتج وتأثيره على الشعر.

وكانت الفنانة شاركت بمقطع فيديو من كواليس الإعلان عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»، وتظهر بكثافة شعر وخصلات طويلة غير مسبوقة، تلك الإطلالة التي رآها جمهور الفنانة غير واقعية فهي تُعرف طوال سنوات ماضية بميلها إلى الشعر القصير حتى الكتفين.

وأنطلق المتابعين في انتقادها لتصفيفة شعرها في الإعلان، قائلين: «كيف تعملون إعلان لزيت على شعر باروكة هذا تشويه لسمعة الزيت وعدم مصداقيته»، وتابع أخرون: «يعني إنتي جميلة ورائعة لكن كله مش شعرك ولهيك المصداقية مش كاملة» وتكررت تلك التعليقات من جمهور الفنانة.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة، كان في مسلسل «موسى»، حيث جسدت هبة مجدي دور شقيقة الفنان محمد رمضان، وعُرض العمل الدرامي في شهر رمضان الماضي.