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زوف: دوناروما حارس رائع قادر على تحطيم رقمي القياسي

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زوف: دوناروما حارس رائع قادر على تحطيم رقمي القياسي زوف: دوناروما حارس رائع قادر على تحطيم رقمي القياسي

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أكد دينو زوف حارس المرمى الإيطالي الأسطوري أن رقمه القياسي من حيث عدم تلقي الأهداف، من الممكن تحطيمه فى مباراة ايطاليا و النمسا التى ستقام اليوم .

ولم تتلق شباك زوف أي أهداف لمدة 1143 دقيقة خلال الفترة من 1972 إلى 1974، ويبتعد الإيطالي عن هذا الرقم 88 دقيقة فقط.

ويدخل منتخب ايطاليا مباراته بدور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" أمام المنتخب النمساوي في ملعب ويمبلدون، دون أن تتلقى شباكه أهدافا في 1055 دقيقة.

ونقلت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" تصريحات اسطورة الكرة الايطالية وقال : الرقم القياسي يمكن تحطيمه أعتقد أن الفريق سيحققه. هذا سيعني أنهم في طريقهم لتحقيق نتائج كبيرة".

وأثنى زوف (79 عاما)، الذي فاز بيورو 1968 وكأس العالم 1982، على جيانلويجي دوناروما حارس المنتخب الإيطالي والفريق الشاب الذي يدربه روبرتو مانشيني، والذي لم يخسر في 30 مباراة.

وقال: "إنه حارس استثنائي، بعمر 22 عاما لعب لعدة مواسم كحارس أساسي في ميلان".

وأضاف: "الأرقام الاستثنائية هي ما تثير إعجابي بشأن هذا المنتخب الوطني. الأرقام هي كل شيء في الرياضة. إنه فريق شاب وبالتأكيد لديه مستقبل ويجب أن يبدأ هذا الآن ليصنع اسما لنفسه".

المصرى اليوم

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