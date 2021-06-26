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محافظ المنيا: بدء عمل لجان المشاركة المجتمعية لفحص كشوف المستحقين لمبادرة «سكن كريم»

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محافظ المنيا: بدء عمل لجان المشاركة المجتمعية لفحص كشوف المستحقين لمبادرة «سكن كريم» محافظ المنيا: بدء عمل لجان المشاركة المجتمعية لفحص كشوف المستحقين لمبادرة «سكن كريم»

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدء عمل لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة الممثلة لكافة فئات المجتمع القروي، وذلك لفحص كشوف مستحقين مبادرة سكن كريم لضمان وصول المبادرة لكل مستحق، بمنتهى النزاهة والشفافية.

شدد محافظ المنيا على ضرورة تدقيق قوائم المستحقين بمنتهى الموضوعية ودون أي مجاملات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوصول الدعم لمستحقيه، وأكد على أهمية محاسبة الضمير أولا، لتصل المبادرة الرئاسية للمستهدفين المستحقين، لافتاً إلى أن المحافظة وكافة الجهات الشريكة أمناء على المبادرة، من خلال تطبيق معايير الاختيار التي وضعتها الدولة، والتي منها امتلاك منزل واحد، وأن يكون المنزل يحتاج لإعادة بناء أو هدم.

وتضم لجان المشاركة المجتمعية جميع الفئات الممثلة للمجتمع القروي من عمد ومشايخ القرى وجمعيات التنمية المجتمعية وشباب القرية وشباب البرنامج الرئاسي ورؤساء القرى وكذلك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسيتم توقيع كافة أعضاء اللجنة على كشوف الأسماء المختارة لتحمل المسئولية، كما سيتم توقيع المواطن على إقرار باستحقاقه وعدم ملكيته لمنزل أخر وعدم قدرته المادية على بناء المنزل.

وكان محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، قد عقد اجتماعا، لعرض ومناقشة رؤية المحافظة في تنفيذ مبادرة «سكن كريم»، والتي تساهم في دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، وذلك بهدف مراجعة وتدقيق القوائم الخاصة بالمستحقين لمبادرة سكن كريم من خلال فرق عمل المحافظة ولجان التنمية المحلية، حيث ناقش المحافظ مع الحضور محددات ومعايير المبادرة.

المصرى اليوم

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