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الصين تهدد أوكرانيا بحرمانها من اللقاح المضاد لكورونا

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الصين تهدد أوكرانيا بحرمانها من اللقاح المضاد لكورونا الصين تهدد أوكرانيا بحرمانها من اللقاح المضاد لكورونا

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: هددت الصين أوكرانيا بحرمانها من 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا، بسبب دعم كييف لوثيقة حول حقوق الأويجور في الصين.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن أوكرانيا وقعت يوم الثلاثاء الماضي، على وثيقة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تدعو الصين للسماح بدخول مراقبين مستقلين على الفور إلى منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم، التي تقطنها الأقلية الأويغورية المسلمة.

وقد حظيت الوثيقة التي اقترحتها كندا، بالإضافة إلى أوكرانيا، بتأييد أكثر من 40 دولة.

وذكرت الوكالة، نقلا عن مصادر دبلوماسية من دولتين غربيتين أن بكين حذرت كييف من أنها ستمنع توريد ما لا يقل عن 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، إذا لم تسحب أوكرانيا دعمها للوثيقة، ما دفع كييف للتراجع وسحب توقيعها أمس الخميس.

المصرى اليوم

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