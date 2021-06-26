«طاقة النواب» تبدا زيارة تفقدية لشركة «ميدور» بالإسكندرية

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بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى شركة ميدور للبترول بمحافظة الإسكندرية.

وقال النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة، إن الزيارة تأتي في إطار تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ومتابعة اللجنة للتوسعات في شركات البترول الكبرى والتوسعات الجديدة لشركة ميدور لزيادة الإنتاج من المواد والمنتجات البترولية، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بقطاع البترول والتوسع في التكرير، وتنفيذ خطة الدولة ووزارة البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية البنزين والسولار بحلول 2023 ودعم مشروعات الطاقة، وذلك في اطار تنفيذ المشروعات التنموية وتنشيط الاستثمارات في التوسع في مصافى التكرير ومجمعات تصنيع البترول.

يذكر أن مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية من اكبر المشروعات البترولية وتصل تكلفته 3.2 مليار دولار، ويهدف إلى زيادة القدرة التكريرية الحالية للمصفاة بنسبة 60٪، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات البترولية القومية التي ينفذها قطاع البترول خاصة في مجال تكرير البترول الذاتي من المنتجات البترولية (سولار وبنزين) خلال العام 2023 بالتوسع في عمليات التكرير.

وتعد شركة ميدور «الشرق الأوسط لتكرير البترول» احدى شركات قطاع البترول المصري حيث تأسست عام 1994 بموجب القرار الوزارى رقم 323 بنظام المناطق الحرة العامة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية والمعدل بقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 كشركة مساهمة مصرية، بهدف مزاولة نشاط مصفاة لتكرير البترول الخام وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية، ومع صدور القانون رقم 114 لسنة 2008 تحولت الشركة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها بالسوق المحلية وأوروبا.