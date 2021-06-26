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«المحامين»: تأجيل افتتاح الدراسة بمعهد محاماة طنطا لـ4 يوليو

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«المحامين»: تأجيل افتتاح الدراسة بمعهد محاماة طنطا لـ4 يوليو «المحامين»: تأجيل افتتاح الدراسة بمعهد محاماة طنطا لـ4 يوليو

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أعلنت نقابة المحامين، عن تأجيل افتتاح الدراسة بالدورة الرابعة لمعهد المحاماة بنقابة طنطا الفرعية، ليوم الأحد الموافق 4 يوليو المقبل، مؤكدة أن الدراسة ستشمل الدورة الثالثة كذلك.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الافتتاح سيكون في تمام الواحدة ظهرًا بنادي المحامين النهري، بالملاحة، والمجاور لنادي القضاة النهري بشبين.

وأضاف البيان: «سيجرى تقسيم الدارسين إلى مجموعتين لتفادي الزحام، تنفيذا لتوصيات وزارة الصحة بمراعاة التباعد الاجتماعي لمكافحة تفشي المستجد «كوفيد 19».

المصرى اليوم

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