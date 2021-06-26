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"تيسلا" تنوي سحب 280 ألف سيارة في الصين

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"تيسلا" تنوي سحب 280 ألف سيارة في الصين "تيسلا" تنوي سحب 280 ألف سيارة في الصين
في إطار معالجة عيوب بشأن نظام القيادة الآلية

تعتزم شركة "تيسلا" سحب أكثر من 285 ألف سيارة كهربائية تم بيعها في الصين؛ لمعالجة عيوب لها صلة بجهاز القيادة الآلي بعد تحقيقٍ أجرتْه هيئة تنظيم السوق في الصين.

ومن المقرر سحب 211 ألفًا و256 سيارة من طراز 3 المصنّع محليًّا، و35 ألفًا و665 سيارة مستوردة، إضافة إلى 38 ألفًا و599 سيارة من طراز واي تم تصنيعها في الصين؛ لأن نظام القيادة الآلي الخاص بهذه السيارات يمكن تفعيله بسهولة أثناء القيادة وقد يؤدي إلى ، بحسب هيئة تنظيم السوق الحكومية، في بيان السبت.

وقالت الهيئة: إن شركة "تسلا" ستقوم بتحديث نظام القيادة الآلي للسيارات التي تم سحبها مجانًا.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء: كشفت بيانات التسجيل المحلية أنه اعتبارًا من مايو قامت شركة تيسلا بتسليم أكثر من 275 ألف سيارة مستوردة ومصنعة محليًّا من طرازَي "3" إس و"واي إس" في الصين منذ عام 2019؛ الأمر الذي يظهر أنه سيتم سحب معظم السيارات التي تم تسليمها بسبب قضايا السلامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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