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أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

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نفّذت 1267 جولة رقابية.. وجولات مشتركة مع الجهات المعنية

أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1267 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 6 منشآت مخالفة، وتحرير 54 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"؛ فيما تَلَقّت 28 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والبلدية؛ وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، ورفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية أو البلدية، عبر مركز البلاغات؛ لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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