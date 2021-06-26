صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1749 مواطن بقرية أولاد الشيخ بمغاغة

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قال دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية، بقرية أولاد الشيخ، بمركز مغاغة، خلال يومي 23 و24 يونية الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1749 حالة مترددة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 272 حالة جراحة، و617 حالة أطفال، و280 باطنة و105 قلب و107 نساء، و32 تنظيم اسرة، و44 اسنان، و191 جلدية، و101 حالة انف واذن، إلى جانب انه تم عمل 88 تحاليل مختلفة، وعمل 35 حالة موجات صوتية، وعمل 10 حالة رسم قلب، وعمل 9 حالة اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 129 متردد، وتم خلع اسنان لحالتين بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 14 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 112 متردد، كما تم استخدام 12 عيادة متنقلة، وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.