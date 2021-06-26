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محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي

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محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي

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قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجولة ميدانية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة مرسى مطروح حيث تفقد محافظ مطروح يرافقه المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان اعمال انشاء المبنى الخدمى والتجارى الجديد بين عمارات الكيلو4 الجديدة مع البدء في الطابق الثانى ويتكون المبنى من دور أرضى 28 محل تجاري مساحة 32 م2 و2 كافتيريا بمساحة 80 م2، والدور الاول من م15 مكتب مسطح 64 م2، والدور الثانى والثالث بعدد 24 وحدة سكنية بمسطح يبدأ من 54 م 2 إلى 96 م2 لخدمة أهالي المنطقة السكنية، كما يحيط بالمبنى أماكن انتظار السيارات وجارى استقبال طلبات الراغبين لإستغلال المحلات المنشأة من مز خلال مدير الاسكان، مع الإشادة بجهود الإسراع في الأعمال.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال رصف الحارة البطيئة يسار الطريق الساحلى مطروح إسكندرية بالكيلو ٢ حتى الكيلو ٤ مع التوجيه بالإسراع في تنفيذ الأعمال لتيسير على المواطنين وحركة السير بالشارع، ودراسة عمل مطبات للتهدئة حرصا على سلامة المشاه.

مطروح

المصرى اليوم

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