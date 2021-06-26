وزير البترول ومحافظ الإسكندرية يتفقدان أعمال تطوير «ميدور» (صور)

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أجرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والتوسعات التي تمت بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، بحضور جمال كراعيش رئيس مجلس إدارة شركة ميدور.

وشارك في الجولة، أعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله،وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات البترولية القومية التي ينفذها قطاع البترول.

وفي كلمته؛ رحب المحافظ بوزير البترول وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب، مشيدا بحجم التطورات الكبيرة التي تمت بشركة ميدور.

وأوضح أن الجولة التفقدية اليوم شملت تفقد أعمال التشغيل المنتظمة لمعمل ميدور والذي يساهم في تغذية أكثر من 20% من احتياجات السوق المحلي، وكذلك تفقد أعمال توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية لتظل شركة ميدور مواكبة لأعلى المواصفات القياسية العالمية وتساهم في وضع استراتيجية قطاع البترول المصري لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.

وزير البترول ومحافظ الإسكندرية يتفقدان أعمال التطوير "ميدور" (صور)

وزير البترول ومحافظ الإسكندرية يتفقدان أعمال التطوير "ميدور" (صور)

وزير البترول ومحافظ الإسكندرية يتفقدان أعمال التطوير "ميدور" (صور)

وزير البترول ومحافظ الإسكندرية يتفقدان أعمال التطوير "ميدور" (صور)