أخبار عاجلة

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة -
رئيس البناء الوطني الجزائري يؤكد أحقية شباب ورقلة في التظاهر السلمي ويتهم«العصابة» -
السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير البترول ومحافظ الإسكندرية يتفقدان أعمال تطوير «ميدور» (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والتوسعات التي تمت بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، بحضور جمال كراعيش رئيس مجلس إدارة شركة ميدور.

وشارك في الجولة، أعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله،وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات البترولية القومية التي ينفذها قطاع البترول.

وفي كلمته؛ رحب المحافظ بوزير البترول وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب، مشيدا بحجم التطورات الكبيرة التي تمت بشركة ميدور.

وأوضح أن الجولة التفقدية اليوم شملت تفقد أعمال التشغيل المنتظمة لمعمل ميدور والذي يساهم في تغذية أكثر من 20% من احتياجات السوق المحلي، وكذلك تفقد أعمال توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية لتظل شركة ميدور مواكبة لأعلى المواصفات القياسية العالمية وتساهم في وضع استراتيجية قطاع البترول المصري لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.

وزير البترول ومحافظ الإسكندرية يتفقدان أعمال التطوير "ميدور" (صور)
وزير البترول ومحافظ الإسكندرية يتفقدان أعمال التطوير "ميدور" (صور)
وزير البترول ومحافظ الإسكندرية يتفقدان أعمال التطوير "ميدور" (صور)
وزير البترول ومحافظ الإسكندرية يتفقدان أعمال التطوير "ميدور" (صور)
وزير البترول ومحافظ الإسكندرية يتفقدان أعمال التطوير "ميدور" (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج

وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها

بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها