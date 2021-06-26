«شرطة البيئة» تشن حملات تنفيشية لضبط جميع المخالفات

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط شركتين ومخزن بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 13٫905 طن و5118 عبوة، أعلاف حيوانية بدون ترخيص وبيانات ومنتهية الصلاحية، بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى بالقاهرة .

كما تم ضبط مصنع ومخزن بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 92 طن نفايات إلكترونية خطرة بدون ترخيص وموافقة بيئية وعدم وجود تخلص آمن من المخلفات الخطرة، بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس والمنتجات الصناعية بالجيزة .

وفى القليوبية، تم ضبط 4 منشأة صناعية بدون ترخيص عدم وجود سجل بيئى بالمخالفة لقانون حماية البيئة، وقضيتين إلقاء مخلفات بالطريق العام بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية .

وفى مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط 20 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، ووحدتين نهريتين بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية ..بنطاق المنطقة المركزية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.