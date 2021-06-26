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بيراميدز يختتم تدريباته في التاسعة مساء اليوم قبل مواجهة الرجاء

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بيراميدز يختتم تدريباته في التاسعة مساء اليوم قبل مواجهة الرجاء بيراميدز يختتم تدريباته في التاسعة مساء اليوم قبل مواجهة الرجاء

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تلقت بعثة بيراميدز في مدينة الدار البيضاء بالمغرب إخطارا بسلبية المسحة الخاصة بفيروس كورونا لجميع أفراد بعثة النادي الموجودة حاليا في كازبلانكا استعدادا لمواجهة الرجاء بإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أجرت المسحة بالأمس في مقر فندق الإقامة بوسط كازبلانكا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

ويخوض بيراميدز تدريبه الأخير في التاسعة من مساء اليوم على استاد مركب محمد الخامس بكازبلانكا والذي يستضيف اللقاء مساء الأحد، حيث سيكون المران لمدة ساعة واحدة بهدف التعرف على أرضية الملعب طبقا للائحة الكاف.

المصرى اليوم

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