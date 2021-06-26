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دولة أسيوية تعلن تسجيل أول إصابة محلية بـ«دلتا كورونا»

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دولة أسيوية تعلن تسجيل أول إصابة محلية بـ«دلتا كورونا» دولة أسيوية تعلن تسجيل أول إصابة محلية بـ«دلتا كورونا»

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سجلت تايوان، السبت، أول حالة عدوى محلية بالسلالة المتحورة «دلتا» سريعة الانتشار، وشددت القيود في منطقة بالجنوب انتقلت فيها العدوى.

وتواجه تايوان سلسلة من حالات العدوى المحلية ترتبط معظم حالاتها تقريباً بالسلالة المتحورة ألفاً، لكن الأعداد في طريقها للاستقرار كما أن الانتشار محدود نسبياً.

وقال وزير الصحة التايواني، تشين شيه تشونج إن الفحوص أثبتت إصابة 6 في مقاطعة بينجتونج بسلالة دلتا، من بينهم اثنان عادا هذا الشهر من بيرو ويُشتبه بأنهما نقلا العدوى من هناك.

وتجري فحوصاً جماعية في المنطقة التي ظهرت فيها الحالات وتضع في الحجر الصحي كل من يُشتبه بمخالطته المصابين.

وقال تشين إنه تقرر إغلاق المتاجر الكبرى والمطاعم وأسواق اللحوم والأسماك والسلع الغذائية القابلة للتلف ثلاثة أيام.

وسجلت تايوان من قبل 5 حالات إصابة بدلتا وكانت جميعها واردة من الخارج.

و«دلتا» إحدى السلالات المتحورة من المستجد وظهر للمرة الأولى في الهند.

لكن الوضع العام لانتشار «كوفيد-19» في البلاد آخذ في التحسن، وأعلن تشين عن 78 حالة جديدة بارتفاع طفيف من 76 حالة سجلتها تايوان في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات في تايوان منذ بدء الجائحة 14545 إصابة توفي منها 623.

المصرى اليوم

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