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القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
تمنّت له الصحة والسعادة وللشعب الشقيق اطراد التقدم

القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

‬ بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرَبَ الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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