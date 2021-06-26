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«مش أنا» يعيد الملايين لشباك تذاكر السينما ويجني 2 مليون و45 ألف جنيه الجمعة

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«مش أنا» يعيد الملايين لشباك تذاكر السينما ويجني 2 مليون و45 ألف جنيه الجمعة «مش أنا» يعيد الملايين لشباك تذاكر السينما ويجني 2 مليون و45 ألف جنيه الجمعة

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نجح الفنان تامر حسني في تحقيق حالة انتعاش في إيرادات الأفلام السينمائية وحقق فيلمه «مش أنا» في ثالث ليلة عرض 2 مليون و45 ألف جنيه.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما، تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى كلُّ من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، باإاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

المصرى اليوم

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