وقف بناء مخالف ومد شبكات صرف صحي لقرية ببني سو يف

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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة المهندس محمود سعد من وقف بناء مخالف بدون ترخيص بنطاق المدينة وتم التحفظ على معدات ومواد البناء لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، بينما نفذت الوحدة المحلية لقرية تلت حملة لمراجعة تراخيص البناء للمباني تحت الإنشاء بدائرتها، وقال رئيس المدينة ان الوحدة المحلية لقرية أبسوج قامت بمد شبكات الصرف الصحي لقرية صفط العرفا ورفع كفاءة الإنارة العامة بمدخل قرية بني صالح،علاوة على صيانة أعطال مياه الشرب بقرية طلا، في حين قام مجلس قروي الفنت بمتابعة أعمال تغطية مصرف السكر وتمهيد وتعلية طريق العوامة/ كفر درويش.

وقال رئيس المدينة إنه تم تنفيذ حملة بشوارع المدينة والقرى للمرور على المحلات والمقاهي للتأكيد على تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية والالتزام بالمواعيد المحددة لغلق المحال التجارية ورفع 60 طن من القمامة بشارع بورسعيد وسعد زغلول والشرفاء وصلاح سالم والقيثارية والطريق الدائري وكورنيش الإبراهيمية وميدان الشيخ شمردل وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي تلت والفنت ودلهانس وإقفهص وشنرا وأبسوج، فضلاً عن متابعة سوق المدينة الأسبوعي ورفع إشغالات الطريق العام لتيسير حركة المرور.