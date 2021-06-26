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محافظ كفر الشيخ يشدد على تعقيم وتطهير استراحات الدبلومات الفنية

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محافظ كفر الشيخ يشدد على تعقيم وتطهير استراحات الدبلومات الفنية محافظ كفر الشيخ يشدد على تعقيم وتطهير استراحات الدبلومات الفنية

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شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تعقيم وتطهير استراحات الدبلومات الفنية، بمدن المحافظة والتابعة ل 13 إدارة تعليمية، والتي يقيم بها رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية ب 139 لجنة امتحانية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه شدد على تعقيم وتطهير الاستراحات واللجان بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية، وتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية وكل الإمكانات التي يحتاجها المقيمون من مراوح وثلاجات وبوتاجازات ومبردات، وأسرة متباعدة وغيرها، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مجابهة تداعيات عدوى كورونا، وأن هناك لجان تمر على تلك الاستراحات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير المطهرات، إضافة للتأكد من سلامة المشاركين في الامتحانات، مؤكدة أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع لجان الامتحانات، ولم ترد حتى الآن أي شكاوى من الطلاب في اليوم السادس من أداء الطلاب الامتحانات.

أكد المهندس محمد السبكي ،مدير عام التعليم الفني، أنه يتم متابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعقيم المستمر للاستراحات، وأن الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم راعت تم قرب الاستراحات من مناطق قريبة من اللجان والأسواق لتسهيل حصول المراقبين والملاحظين على احتياجاتهم المتعددة، وتوفير الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات، وبوتاجازات ومبردات مائية، ومراوح، وجميع الأجهزة، والأدوات المطلوبة، بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين اللازمة،وفرش الأرضيات بالسجاد،وستائر بنوافذ الاستراحات، وغيرها من المستلزمات الأخرى.

المصرى اليوم

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